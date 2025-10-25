Detienen en Concón a presunto responsable del asesinato de estudiante de 16 años en Viña del Mar

El pasado 16 de octubre un joven de tan solo 16 años perdió la vida en plena vía pública de Viña del Mar tras ser brutalmente apuñalado. Se trataba de un estudiante del liceo Guillermo Rivera de la ciudad jardín.

Según las primeras informaciones que se conocen del caso, uno de los presuntos culpables de este hecho sería otro menor ex estudiante del mismo establecimiento, sin embargo hasta la madrugada de este sábado no había noticias de algún detenido.

Durante este sábado se informó que detectives pertenecientes a la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones de Chile, en trabajo coordinado junto al Ministerio Público, detuvieron en la comuna de Concón al presunto responsable del asesinato de este un estudiante de 16 años.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por los efectivos de la PDI, el que incluyó trabajo en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, levantamiento de cámaras y empadronamiento permitió individualizar a los responsables.

De esta manera, según indicó el jefe de la unidad especializada de la policía civil, subprefecto Rodrigo Gallardo “durante la noche de ayer (viernes) llegamos hasta la Población La Isla de Concón, lugar en que detuvimos a quien sería el autor material del crimen del joven estudiante”.

Por su parte, la Seremi de Seguridad Alejandra Romero destacó el procedimiento realizado por la PDI que permitió la detención de este sujeto mayor de edad (18), destacando que “con esta acción quiero relevar que en Chile no hay impunidad y que ahora será la justicia quién determine el camino a seguir. Sabemos que no hay nada que pueda dar un poco de tranquilidad a la familia del joven asesinado, pero esta detención es un paso firme en la búsqueda de justicia ante un hecho tan repudiable".

Por instrucción del fiscal de la causa, el aprehendido quedó a disposición de la justicia para ser formalizado, mientras que los detectives continúan trabajando para dar con el paradero de un segundo implicado en este hecho de sangre.

