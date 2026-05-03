Detienen en Cartagena a sujeto con libertad vigilada portando armas y drogas

Con la captura de un sujeto que transportaba armamento, sustancias ilícitas y dinero en efectivo culminó una fiscalización a un automóvil desarrollada en horas de la madrugada de este domingo en la comuna de Cartagena.

El operativo policial estuvo a cargo de efectivos de Carabineros de Chile, quienes interceptaron el vehículo motorizado específicamente en el sector de San Sebastián, descubriendo un importante cargamento ilegal en su interior.

Al inspeccionar la cabina, el personal uniformado logró incautar dos armas de fuego, correspondientes a un revólver y una pistola, las cuales se encontraban plenamente operativas y en condiciones de ser utilizadas. A este arsenal se sumaron 12 municiones calibre .38 sin percutar, además del decomiso de $992.000 en dinero en efectivo, compuesto por billetes de distinta denominación.

En cuanto a las drogas decomisadas durante el registro, las autoridades contabilizaron 100 envoltorios de pasta base de cocaína, cuyo pesaje arrojó un total de 33 gramos y 600 miligramos. De igual forma, se confiscó un paquete que contenía 5 gramos y 600 miligramos de marihuana, junto con dos teléfonos celulares que portaba el individuo.

El aprehendido fue individualizado con las iniciales C.M.H.M., de 27 años. Según los registros policiales, el hombre ya contaba con antecedentes penales previos por ilícitos asociados al tráfico de drogas. De hecho, al momento de su captura, se encontraba cumpliendo una condena bajo la medida de libertad vigilada, utilizando un dispositivo de monitoreo electrónico.

Los datos manejados por la institución policial apuntan a que el imputado integraría una banda dedicada al microtráfico dentro de ese sector costero. Tras el procedimiento, el sujeto fue puesto a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención.

Finalmente, todos los antecedentes de este caso fueron remitidos al Ministerio Público, entidad persecutora que tendrá la tarea de determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación.

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