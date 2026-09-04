Detienen al presunto autor de femicidio de mujer de 42 años en playa de El Tabo: SernamEG presentó una querella

Detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvieron a un hombre de 39 años, quien es sindicado como presunto responsable del femicidio de una mujer de 42 años, ocurrido durante la madrugada del 3 de septiembre en la playa Siete Reales, en la comuna de El Tabo.

El procedimiento se inició luego de que el Ministerio Público instruyera a los detectives concurrir hasta el sector costero, tras el hallazgo del cuerpo de la víctima.

Al respecto, el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, detalló:

"El día de ayer (jueves), detectives de la Brigada Homicidio de San Antonio concurrieron hasta la Playa Siete Reales con el fin de efectuar las labores investigativas respecto al hallazgo del cuerpo de una persona de sexo femenino sin vida en el sector costero".

En el lugar, los detectives realizaron diversas diligencias investigativas y un examen externo al cadáver, estableciendo que la víctima presentaba múltiples lesiones provocadas por un elemento contundente. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la causa probable de muerte correspondería a un traumatismo craneoencefálico.

Sobre el examen policial realizado en el sitio del suceso, el comisario Alegría precisó: "Al reconocimiento externo policial efectuado por los detectives, se logró establecer que la persona presentaba múltiples heridas en la región craneal, directamente relacionada a la participación de terceras personas".

ÚLTIMOS DESPLAZAMIENTOS

El trabajo desarrollado en el lugar también permitió establecer el punto donde se habría iniciado la agresión y determinar un trayecto de aproximadamente 22 metros hasta el sitio donde fue encontrado el cuerpo.

A partir del empadronamiento realizado por los detectives, las declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir los últimos desplazamientos de la víctima. De esta manera, se estableció que durante la madrugada había estado acompañada por un sujeto con quien posteriormente se dirigió hasta la playa.

Sobre el resultado de estas diligencias, el jefe policial indicó: "Efectuado el trabajo de sitios de suceso, empadronamiento y entrevista de testigos presenciales de los hechos, como también la búsqueda y análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer de manera clara y fehaciente la dinámica en que ocurrieron los hechos, pudiendo de esta manera determinar la participación y autoría en el hecho de una persona de sexo masculino mayor de edad".

Con estos antecedentes, los detectives lograron ubicar al presunto autor, quien durante la entrevista policial reconoció su participación en los hechos. Su relato, según informó la PDI, resultó coincidente con los antecedentes recopilados en el sitio del suceso y los registros audiovisuales obtenidos durante la investigación.

Respecto de esta confesión, la autoridad policial señaló: "De forma libre y voluntaria, reconoció su participación en los hechos y aportó antecedentes respecto a la dinámica en que habría cometido tal acto".

SERNAMEG PRESENTA QUERELLA

Por su parte, la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Valparaíso presentó una querella de oficio, en el marco de la Ley Integral, por este femicidio consumado.

El equipo jurídico de la entidad participó en la audiencia de control de detención, instancia en la que el imputado fue formalizado por el delito de femicidio consumado, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras conocerse la resolución judicial, la directora regional de SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, valoró la medida cautelar adoptada: "Valoramos que se haya decretado la prisión preventiva, una medida cautelar que se condice con la gravedad de los hechos investigados".

Respecto al accionar legal de la institución, la autoridad regional añadió: "Como Servicio presentamos una querella de oficio por este caso, la tercera interpuesta en la región, tal como nos mandata la Ley Integral, con el objetivo de contribuir al acceso a la justicia para la familia de la víctima".

Finalmente, desde SernamEG confirmaron la activación de la Ley N.º 21.565 de Reparación para Víctimas de Femicidio y sus Familias, permitiendo que los hijos menores de edad de la víctima accedan a la pensión correspondiente.

Asimismo, reiteraron el llamado a denunciar hechos de violencia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI, recordando la disponibilidad del Fono 1455 para orientación gratuita y confidencial.

En tanto, y en coordinación con el Ministerio Público, los investigadores gestionaron ante el Tribunal de Garantía de San Antonio una orden de detención por el delito de femicidio.

El imputado quedó detenido y fue puesto a disposición del tribunal para la audiencia correspondiente. En cuanto a su situación procesal, el comisario Pablo Alegría concluyó:

"Por esta razón y con estos medios probatorios, junto al Ministerio Público se gestionó ante el Tribunal de Garantía de San Antonio la respectiva orden de detención, quedando esta persona detenida, puesta a disposición del Tribunal el día de hoy, para la audiencia respectiva".

PURANOTICIA