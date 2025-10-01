Detienen a venezolano que transportaba 316 kilos de marihuana en carretera de La Ligua

Un ciudadano venezolano, de 36 años, fue detenido en La Ligua por el delito de tráfico ilícito de drogas, en un procedimiento donde además se incautaron 316 kilos de marihuana.

En el marco de un proceso investigativo desarrollado junto a la Fiscalía Local de Los Andes, carabineros del OS7 Aconcagua identificaron los horarios de traslado y el modus operandi de los sujetos dedicados al transporte de droga desde el norte.

En virtud a lo anterior, los funcionarios de la policía uniformada procedieron a fiscalizar un vehículo que transportaba una gran cantidad de droga en su interior.

Así es como se lograron incautar 316 kilos de marihuana elaborada, dos teléfonos celulares y un automóvil del año 2025, sin encargo por el delito de robo.

De igual forma, se detuvo a un hombre identificado con las iniciales A.J.V.M., de nacionalidad venezolana, 36 años, sin antecedentes penales y con su situación migratoria regular, quien pasár a control de detención.

PURANOTICIA