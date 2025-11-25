Detienen a vendedor y comprador de herramientas robadas en el centro de Quilpué

Un sujeto acusado de ingresar a una vivienda para sustraer especies fue sorprendido por carabineros vendiendo objetos robados en el centro de Quilpué.

A raíz de la denuncia por el delito de robo en lugar habitado, los funcionarios comenzaron la búsqueda del sujeto a través de patrullajes preventivos.

Según explicaron desde la institución, el imputado, quien se desplazaba en una bicicleta, fue visto vendiendo dos cajas de herramientas a un conductor.

Por ello, los efectivos policiales realizaron una fiscalización al vehículo, verificando que las herramientas habían sido adquiridas por sólo $10.000.

Luego de no acreditar su procedencia, Carabineros detuvo tanto al acusado de robo M.A.V.G., de 40 años, como al comprador W.A.C.C., de 42 años.

Cabe hacer presente que ambos cuentan con antecedentes penales por distintos delitos, este último, además, mantenía toda la documentación del auto vencida.

Las herramientas fueron devueltas a su legítimo dueño, al igual que la bicicleta robada con anterioridad, objetos avaluados en $458.000.

Los dos hombres detenidos fueron puestos este martes a disposición del Juzgado de Garantía para sus respectivas audiencias de control de detención.

PURANOTICIA