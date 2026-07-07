Detienen a una persona tras incendio forestal que consumió al menos tres hectáreas en Villa Alemana

Un incendio forestal afectó al sector de ingreso a la Quebrada Escobares en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

Bomberos de diversas compañías trabajaron para combatir el avance de las llamas y evitar su propagación en la ruta F-62, a la altura del cruce Troncal Sur, detrás de un centro de eventos, en Peñablanca.

Además, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) despachó a brigadas terrestres y operaciones aéreas en apoyo.

A falta de la confirmación por parte de Conaf, las hectáreas afectadas por las llamas fueron al menos tres.

El siniestro se habría originado por trabajos de soldadura, por lo que una persona fue detenida.

(Imagen: Viña Informa)

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