Detienen a una mujer por presunta responsabilidad en el homicidio de un ciudadano boliviano en San Felipe

Una mujer fue detenida por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano boliviano de 32 años, crimen que se produjo el domingo 8 de febrero en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

Sobre la aprehensión se refirió el subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Conforme a los antecedentes y medios de prueba recabados, hoy en la madrugada se concretó la aprehensión de la única imputada en este homicidio por medio de una orden de detención verbal otorgada por el Juzgado de Garantía de San Felipe", informó.

La detenida corresponde a una mujer de 28 años de edad, de nacionalidad boliviana, quien se encontraba en situación irregular, sujeta a control migratorio.

EL detective indicó que "en la indagatoria, detectives de esta brigada pudieron establecer que el fallecido compartió con la imputada el día sábado 7 del presente mes al interior de la toma de San Felipe y en horas de la madrugada del día siguiente se reúnen nuevamente, donde por diferentes circunstancias asociadas a la ingesta de alcohol, la imputada lo habría agredido con un cuchillo en la región cervical, dándose a la fuga, falleciendo la víctima a raíz de la lesión".

Lo anterior, dio a conocer Cuevas, fue establecido "mediante el trabajo investigativo, la versión de testigos y otros medios de prueba puestos a disposición del Ministerio Público".

Cabe señalar que la detenida será trasladada al Juzgado de Garantía San Felipe para su control de detención.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA