Detienen a un hombre por robo en El Quisco: recuperan especies e incautan droga y un arma

Un rápido operativo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Algarrobo permitió la detención de un hombre de 39 años, identificado con las iniciales P.R.R.M., por su presunta participación en un robo en lugar habitado ocurrido en el sector céntrico de El Quisco.

El procedimiento se inició luego de que vecinos sorprendieran al sujeto huyendo con un televisor robado desde una vivienda, situación que permitió su detención por parte de Carabineros. Tras ser capturado, el imputado confesó haber intercambiado el televisor por drogas en un domicilio de la comuna.

"Gracias a su rápido actuar, personal de la SIP logró la detención de un hombre adulto por el delito de robo en lugar habitado, quien fue sorprendido por vecinos huyendo con un televisor sustraído desde un inmueble particular", destacó el Teniente Nicolás Bustos Barriga, subcomisario de la Subcomisaría de Carabineros de El Quisco.

Con una orden de entrada y registro autorizada por el Tribunal, los efectivos allanaron el inmueble indicado por el detenido. En el lugar recuperaron el televisor, diversos electrodomésticos robados, además de incautar más de un kilo de marihuana, una escopeta recortada y municiones.

"Fue posible la recuperación de diferentes especies robadas, además logrando la incautación de 1 kilo 114 gramos de marihuana elaborada, una escopeta recortada calibre 12 y diferentes municiones compatibles con ese calibre", detalló el oficial de Carabineros.

El imputado, quien mantiene un amplio prontuario policial por delitos similares, fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención. La Fiscalía evalúa formalizarlo por robo en lugar habitado, receptación, infracción a la Ley de Armas e infracción a la Ley de Drogas.

Incautación y especies recuperadas:

1 kilo 114 gramos de marihuana elaborada.

1 escopeta recortada calibre 12.

20 cartuchos calibre 12 sin percutir.

Un televisor y diversos electrodomésticos recuperados.

PURANOTICIA