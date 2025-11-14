Detienen a un hombre por disparos injustificados en Viña del Mar: se le incautó un arma, municiones y drogas

Click acá para ir directamente al contenido
El aprehendido, G.A.G.J. de 45 años, chileno, registra antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, secuestro, lesiones y otros.

Viernes 14 de noviembre de 2025 19:57
A raíz de un proceso investigativo de Carabineros del OS9 Valparaíso junto a la Fiscalía de Viña del Mar fue identificado el presunto autor de los delitos de disparos injustificados y amenazas, emitiéndose una orden de entrada y registro de su inmueble.

Tras la detención del imputado, posteriormente personal policial dio cumplimiento al registro del inmueble ubicado en el sector de Forestal, incautándose un arma de fuego, municiones, envoltorios con diferentes drogas, además de dinero en efectivo.

El aprehendido, G.A.G.J. de 45 años, chileno, con antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, secuestro, lesiones y otros, será puesto a disposición del tribunal respectivo para su control de detención.

