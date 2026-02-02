Detienen a un hombre por conducir automóvil robado en el borde costero de Loncura en Quintero

Un hombre fue detenido por el delito de receptación de vehículo motorizado en la comuna de Quintero, en el marco de los servicios focalizados que desarrolla Carabineros por la temporada estival.

El procedimiento se registró cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos por el borde costero de Loncura, específicamente a la altura de la caleta El Manzano, fiscalizó un vehículo que mantenía placas patentes aparentemente falsas.

Tras la revisión, Carabineros consultó el número de chasis del móvil a la Central de Comunicaciones (Cenco), estableciendo que el automóvil mantenía un encargo por robo de vehículo motorizado, denuncia realizada en febrero de 2024 en la 5ª Comisaría de Conchalí, en la región Metropolitana.

Ante estos antecedentes, se procedió a la detención del conductor, quien registra antecedentes penales, aunque no mantiene órdenes de detención vigentes.

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención, mientras que el vehículo fue recuperado por personal policial.

