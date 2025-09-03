Detienen a un chileno y un venezolano por su presunta participación en secuestro de un hombre en Puchuncaví

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), de la Policía de Investigaciones (PDI) Concón, en el marco de una investigación por el delito de secuestro, detuvieron a dos hombres, uno chileno y uno extranjero, por su presunta participación en este ilícito ocurrido el domingo 17 de agosto, en la comuna de Puchuncaví.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, la víctima, un hombre mayor de edad, fue abordado por ambos imputados quienes lo intimidaron y obligaron a ingresar a un vehículo particular, con el objetivo de forzar el pago de una deuda asociada a la compra de drogas.

Gracias al trabajo de inteligencia y análisis policial, se lograron materializar dos órdenes de entrada y registro, donde se detuvo al ciudadano chileno, sindicado como autor del secuestro, y de un ciudadano venezolano, quien además de encontrarse en situación migratoria irregular, fue detenido por infracción a la Ley de Armas.

Cabe señalar, que durante el operativo, los oficiales incautaron el vehículo utilizado en el delito, teléfonos celulares con evidencia de interés para la investigación, una pistola a fogueo y munición.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quintero, para efectuar la correspondiente audiencia de control de detención.

