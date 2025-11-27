Detienen a tres sujetos que robaron especies desde local comercial y junta de vecinos en La Ligua: uno mantiene arresto domiciliario

Tres delincuentes fueron detenidos por Carabineros como autores del delito de robo en lugar no habitado, tras ingresar a un local comercial y a una junta de vecinos de La Ligua con el objetivo de robar una serie de especies desde su interior.

La policía uniformada detalló que de los tres antisociales cuentan con antecedentes policiales y que incluso uno de ellos mantiene vigente una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, por lo que todos serán puestos a disposición de tribunales.

Desde la 1ª Comisaría de La Ligua indicaron que las especies sustraidas pertenecen a un local comercial y a una junta de vecinos del sector Valle Hermoso, las cuales fueron regresadas a sus propiedarios luego que se adoptara el procedimiento de rigor.

Cabe hacer presente que el delincuente que mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario ya había sido detenido hace dos semanas por los mismos carabineros.

