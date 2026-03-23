Detienen a tres sujetos por robo con intimidación a conductor de app en La Cruz: uno es menor de edad

Tres personas fueron detenidas en la comuna de La Cruz por el delito de robo de vehículo motorizado con intimidación, en un procedimiento realizado por Carabineros durante la madrugada.

El hecho se originó luego de que un conductor de aplicación móvil denunciara haber sido víctima del robo de su automóvil y de sus pertenencias, tras trasladar a tres pasajeros que posteriormente lo intimidaron para concretar el ilícito.

Tras recibir la alerta, personal policial inició de inmediato patrullajes preventivos por distintos sectores de la comuna, logrando ubicar el vehículo sustraído y detener a los tres involucrados, uno de ellos menor de edad.

“Se logró la detención de tres individuos vinculados al robo, además de la recuperación del vehículo y las especies sustraídas”, señalaron desde Carabineros.

En el procedimiento también se incautó un arma a fogueo que habría sido utilizada para intimidar a la víctima. “Dentro de las diligencias, se encontró un arma a fogueo en poder de los imputados”, agregaron desde la institución.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y pasaron a control de detención durante la jornada.

PURANOTICIA