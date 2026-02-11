Detienen a tres sujetos por microtráfico en Algarrobo: uno mantenía órdenes pendientes por homicidio

Detectives MT0 pertenecientes a la Brigada Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a tres imputados dedicados a la comercialización de sustancias ilícitas en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por la PDI, permitió conseguir órdenes de entrada y registro para siete inmuebles desde los que fueron incautados 115,6 gramos de cocaína base; 20 gramos de clorhidrato de cocaína; 8,45 gramos de marihuana; un gramo de ketamina y dos plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento, además de dinero en efectivo de baja denominación y elementos para la dosificación de drogas.

Además, según informaron fuentes de las indagatorias, uno de los aprehendidos contaba con dos órdenes de detención pendiente por los delitos de homicidios y amenazas a Carabineros.

Por instrucción del Ministerio Público, la totalidad de los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio, lugar en que serán formalizados y conocerán las medidas cautelares en su contra.

PURANOTICIA