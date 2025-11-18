Detienen a tres peligrosos delincuentes que asaltaron minimarket del plan de Viña del Mar

Carabineros de la Subcomisaría de Forestal detuvieron a tres personas por el delito de robo con violencia y ley 20 mil de drogas en la comuna de Viña del Mar.

Personal policial fue alertado de un robo en un minimarket de calle Limache.

Al llegar al lugar, dependientes informaron de lo ocurrido, entregando características de los individuos, quienes huyeron con mercadería en dirección desconocida.

Así es como se llevaron a cabo patrullajes por el sector, principalmente en la intersección de calle Viana con Simón Bolivar, donde fueron reconocidos tres sujetos.

Uno de ellos portaba una bolsa de nylon con dosis de marihuana.

Por lo anterior, los individuos, todos adultos y con amplio prontuario policial, fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado para su control de detención.

