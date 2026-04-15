Detienen a tres hombres por robo de madera al interior de un predio en Valparaíso

Carabineros de la Sección Forestal y Ecológica de la Zona de Carabineros Valparaíso detuvo a tres hombres, quienes fueron sorprendidos robando madera.

En el marco del plan de prevención del área silvestre en Valparaíso, durante un patrullaje preventivo en la ruta 68, altura kilómetro 102 en dirección a Santiago, el personal policial divisó a los imputados al interior de un predio en el fundo Las Cenizas.

Los individuos, haciendo uso de motosierras, talaron un total de 70 metros cuadrados de madera eucaliptos, avaluadas en $2.000.000 aproximadamente.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, determinando el fiscal de turno que pasen a control de detención los tres hombres adultos.

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