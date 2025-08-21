Detienen a tres bolivianos y recuperan baterías robadas desde antenas de telecomunicación en San Felipe

En el marco de diligencias desarrolladas por detectives de la Brigada Investigadora de Robos Los Andes (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Local de esta comuna, se concretó la detención de tres personas y se recuperaron especies sustraídas, desde instalaciones de antenas repetidoras de empresas de telecomunicación en la zona.

Según información aportada por la PDI, el procedimiento se llevó a cabo el día 20 de agosto, cuando el personal policial llegó hasta el sector de la toma “Yevide”, en la comuna de San Felipe, donde tras el rastreo de geolocalización de las especies, se ubicaron en el lugar cuatro baterías de litio de alto flujo y una unidad de radio remota, marca Huawei, avaluadas en 10 millones de pesos.

Los antecedentes de esta investigación fueron remitidos al Ministerio Público, mientras que los imputados, los tres de nacionalidad boliviana, uno de ellos solamente con situación migratoria regular en el país, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, para la formalización de cargos.

