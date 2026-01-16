Detienen a tres adolescentes que intentaron robar al interior de una casa en Concón

Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón detuvieron a tres adolescentes, entre 16 y 14 años, que intentaron ingresar a una vivienda de la comuna a robar.

El oportuno aviso permitió dar con la ubicación de los imputados a pocas cuadras del lugar, cuando intentaban camuflarse en un local comercial del sector.

El capitán Danilo Muñoz indicó que "personal policial fue alertado por una propietaria de un domicilio, quien mencionaba que tres sujetos intentaban ingresar mediante la fuerza a la puerta principal de su domicilio".

"En tiempo inmediato, concurre personal policial de la 4ª Comisaría de Concón, verificando que los sujetos no habían concretado el ilícito. Sin embargo, al realizar un patrullaje por las inmediaciones, se logra dar con las identidades y características de estos tres sujetos", complementó el oficial de la policía uniformada.

Uno de los imputados mantiene antecedentes por receptación de vehículos, mientras que los tres sujetos pasarán por audiencia de control de detención.

