Detienen a trabajador que habría iniciado incendio forestal luego de realizar labores de soldadura en un fundo de Casablanca

Un hombre de 67 años, con domicilio en la comuna de Pudahuel, fue detenido por su presunta responsabilidad en el inicio de un incendio forestal registrado durante este fin de semana en Casablanca, afectando a una superficie de 9 mil metros cuadrados.

La emergencia tuvo lugar este domingo 28 en el fundo El Carpintero, a la altura de la parcela 21 ubicada en la ruta F-850, camino Lo Orozco, y consumió pastizales y arbustos, siendo controlado por voluntarios de Bomberos de Casablanca y personal de Conaf.

Una vez controlada el siniestro, funcionarios de la Sección Forestal de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso reciben información de Bomberos para dar inicio a una investigación, cuyas diligencias arrojaron resultados positivos inmediatos.

Así es como luego de algunos empadronamientos y diligencias, los uniformados establecieron que el autor del incendio forestal fue un hombre de 67 años que minutos antes del inicio del fuego estaba realizando trabajos de soldadura en el lugar.

Tras ser interrogado por la policía, el hombre reconoció que luego de hacer su trabajo comenzó a sentir un fuerte olor a humo, detectando que se había iniciado un incendio forestal de proporciones, el cual no pudo controlar por sus propios medios.

De esta manera, el trabajador fue detenido por la Sección Forestal de Carabineros por su eventual responsabilidad en el inicio de esta emergencia que movilizó seis brigadas terrestres de Conaf, además de tres aviones dromader y dos helicópteros.

