Detienen a sujetos que intentaron atropellar a carabineros tras huir de fiscalización en Concón: funcionarios utlizaron arma de servicio

Dos hombres fueron detenidos tras evadir un control policial e intentar atropellar a carabineros en Concón.

El hecho se produjo luego de que funcionarios de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) intentaran fiscalizar un vehículo Toyota Yaris Sport de color blanco en calle Siempre Viva, momento en que el conductor se dio a la fuga.

Se inició una persecución que culminó en la rotonda de Costa de Montemar, donde el automóvil realizó un viraje en “U”, colisionando con un auto estacionado.

Cuando los uniformados descendieron de su patrulla, el conductor del vehículo intentó atropellarlos, lo que obligó a los carabineros hacer uso de su arma de servicio para detener la acción.

Cabe señalar que los dos jóvenes detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Local.

VIDEO:

(Video: @municoncon)

