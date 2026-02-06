Detienen a sujeto y recuperan camión robado con 18 toneladas de palta en la Ruta 5 Norte

Carabineros detuvo a un sujeto y logró recuperar un camión de carga que había sido robado en la Ruta 5 Norte, el cual llevaba cerca de 18 toneladas de palta.

El procedimiento se inició cerca de las 19:30 horas, cuando funcionarios de la Subcomisaría Llay Llay recibió un comunicado por un robo con violencia que afectó a un vehículo de carga a la altura del kilómetro 70.

Al llegar al lugar, la víctima relató a personal policial que, mientras se desplazaba en su camión, fue interceptado por cinco individuos que se movilizaban en un automóvil blanco.

Los sujetos, premunidos con un arma de fuego, lo intimidaron y obligaron a descender, para luego subirlo al vehículo de los agresores, desde donde fue abandonado minutos más tarde.

La carga sustraída correspondía a aproximadamente 18 toneladas de paltas con un avalúo cercano a los $130 millones. Gracias a que los propietarios del cargamento efectuaron un seguimiento controlado del camión, se mantuvo información en tiempo real con Carabineros, lo que permitió coordinar un amplio despliegue policial liderado por la Prefectura Aconcagua, con apoyo de personal de la Región Metropolitana y helicóptero institucional.

Finalmente, mientras personal de Radiopatrullas de la Región Metropolitana realizaba patrullajes preventivos en la comuna de Renca, se unió al seguimiento del camión que circulaba por la autopista Panamericana Norte. El operativo concluyó en calle El Lucero en la comuna de Lampa, donde se logró la interceptación del camión, la detención de su conductor y la recuperación total del camión junto a la totalidad de las especies sustraídas.

El detenido fue identificado como Freddy San Martín, de nacionalidad venezolana, quien se mantiene en situación migratoria irregular.

