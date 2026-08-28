Detienen a sujeto vinculado a robo a vivienda durante patrullaje mixto en Papudo

Un patrullaje conjunto entre Carabineros y Seguridad Municipal de Papudo permitió detener a un sujeto que estaría vinculado a un robo a vivienda registrado en la comuna, en medio de una investigación que busca determinar si podría existir relación con otros delitos de características similares ocurridos durante las últimas semanas.

De acuerdo a antecedentes de Seguridad Municipal, el procedimiento se produjo mientras equipos municipales realizaban un patrullaje mixto junto a Carabineros en Papudo. Tras su detención y posterior control, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de reclusión domiciliaria nocturna, aún cuando las diligencias continúan.

La Policía de Investigaciones se encuentra indagando si el detenido podría tener participación en otros robos registrados en la comuna, luego de que se detectaran similitudes en la forma en que habrían sido cometidos algunos de estos hechos.

El director de Seguridad Pública de Papudo, Jorge Arcos, señaló que “esta detención es resultado del trabajo operativo y de la coordinación que mantenemos con Carabineros. Los patrullajes mixtos nos permiten aumentar la presencia preventiva en distintos sectores y reaccionar de manera más oportuna frente a situaciones que puedan afectar la seguridad de nuestros vecinos. Ahora corresponde que la investigación determine si existen antecedentes que vinculen a esta persona con otros hechos ocurridos en la comuna”.

El procedimiento ocurre, además, en un escenario en que, según información manejada por Seguridad Municipal, Papudo registra durante 2026 una disminución de 10,8% en los delitos de mayor connotación social respecto del mismo período del 2025.

La alcaldesa Claudia Adasme sostuvo que "una cifra positiva no significa que podamos relajarnos. Detrás de cada robo hay una familia que ve vulnerada la seguridad de su hogar y eso exige que sigamos fortaleciendo la prevención, los patrullajes y la coordinación con las policías. Nuestro objetivo es que Papudo sea una comuna cada vez más segura y que cuando ocurra un delito exista capacidad de reacción, antecedentes y colaboración para que las instituciones responsables puedan investigar y actuar”.

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