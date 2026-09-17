Desarticulan organización dedicada al tráfico de drogas tras allanamientos en La Calera: proveedor quedó en prisión preventiva

Una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía SAC-ECOH, permitió desarticular una organización criminal vinculada al tráfico ilícito de drogas en la población El Trigal, en la comuna de La Calera.

El procedimiento policial contempló el allanamiento de siete domicilios del sector, diligencia que terminó con siete personas detenidas: tres hombres y cuatro mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 24 y los 63 años.

Durante el operativo se incautaron drogas, una escopeta de fabricación artesanal, un cargador de pistola, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un sistema de cámaras de televigilancia, además de otras especies asociadas a la actividad delictual.

Respecto a los detenidos, la fiscal SAC de Valparaíso, Lidia Aspee, explicó que "todos son mayores de edad y de nacionalidad chilena, quienes se dedicaban activamente al tráfico ilícito de drogas al interior de la población El Trigal en la comuna de La Calera, donde se descubrió una casa de acopio de uno de los imputados, quien suministraba pasta base de cocaína a los distintos puntos de venta del sector".

Asimismo, en el contexto de los allanamientos a estos domicilios, se constató que operaban como verdaderos laboratorios de droga o cocinerías, donde confeccionaban las papelinas y vendian a plena luz del día, incluso en presencia de menores de edad que habitaban en esas viviendas de la provincia de Quillota.

Cabe hacer presente que durante el operativo desarrollado por Carabineros del OS7, el imputado proveedor, que es reincidente y con procesos pendientes por delitos de tráfico de drogas, intentó desprenderse de la sustancia ilícita, arrojándola a una bosca y al inodoro. Sin embargo, el personal policial pudo recuperar parte de esta evidencia y realizar las pruebas de campo, determinando que se trataba de cocaína.

Además, se informó que previo al allanamiento en estas viviendas se utilizaron distintas técnicas de investigación reguladas en la ley 20.000, las que permitieron solicitar las respectivas órdenes de entrada y registro a estos inmuebles, y detener a estos imputados, tres de ellos reincidentes en delito de tráfico ilícito de drogas.

La persecutora detalló que "el Tribunal de Garantía de La Calera decretó la prisión preventiva a su respecto, en tanto que a los otros tres imputados les fueron impuestos arresto domiciliario y arraigo. El plazo de investigación se fijó en 90 días".

"Este es un proceso exitoso para SAC porque, además, se incautó una escopeta hechiza y un cargador de arma convencional y se saca de circulación más de medio kilo de pasta base de cocaína en un barrio crítico donde reinaban las incivilidades asociadas al narcotráfico y al flagelo de la pasta base, afectando la vida de vecinos de buen vivir y su derecho a desarrollarse en un medio seguro", agregó.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, entre las especies incautadas también se encuentran elementos utilizados para la vigilancia de los inmuebles, además de dinero y teléfonos celulares.

PURANOTICIA