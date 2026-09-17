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Desarticulan organización dedicada al tráfico de drogas tras allanamientos en La Calera: proveedor quedó en prisión preventiva

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Operativo del OS7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía SAC-ECOH permitió detener a siete personas e incautar más de medio kilo de pasta base de cocaína, además de un arma de fabricación artesanal, un cargador y otras especies asociadas al delito.

Desarticulan organización dedicada al tráfico de drogas tras allanamientos en La Calera: proveedor quedó en prisión preventiva
Jueves 17 de septiembre de 2026 10:20
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