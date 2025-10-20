Detienen a sujeto sindicado como autor de un homicidio que impactó a Playa Ancha el 2023

Por el delito de homicidio, carabineros de la Sección OS9 Valparaíso concretó este lunes 20 de octubre la detención de C.D.F.P., de 24 años, alias «Guatón Daniel», luego de un trabajo coordinado con la Fiscalía SACFI de Valparaíso.

A raíz de vigilancias realizadas específicamente en aquellos lugares que se tenía conocimiento que eran frecuentados por mantener su red de apoyo y cobertura, se logró establecer el domicilio del imputado para, posteriormente, dar cumplimiento a la orden de entrada y registro a la vivienda.

Además de la detención del imputado, en el inmueble se encontraron tres armas de fuego, cargadores de pistola, gran cantidad de cartuchos balísticos de diferentes calibres, una funda de chaleco antibalas contenedor de placas antibalas de material rígido, más de 100 envoltorios y bolsas de nylon con pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y de red phosphorus, precursor de narcóticos.

El delito de homicidio ocurrió en noviembre de 2023, en el sector alto del cerro Playa Ancha de la comuna Valparaíso, lugar donde un hombre de 28 años recibió impactos balísticos por la espalda, falleciendo de manera instantánea en el lugar.

Por disposición del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de personal de la Sección OS-9 Valparaíso, quienes se dedicaron a la realización de peritajes y diligencias tendientes a establecer la dinámica del delito, medios utilizados para su comisión y la identidad de sus autores.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso este martes para su respectiva audiencia de control de detención.

