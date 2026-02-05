Detienen a sujeto que tras fumar cigarrillos habría iniciado incendio forestal que consumió 2.400 m2 en Papudo

Un incendio que afectó una superficie aproximada de 2.400 metros cuadrados se registró en el sector de las Salinas de Pullally, en la comuna de Papudo, región de Valparaíso, movilizando a equipos de emergencia municipal, además de Bomberos y personal policial, tras una denuncia oportuna realizada por un testigo presencial.

De acuerdo con los antecedentes recabados, el testigo advirtió la presencia de un individuo fumando cigarrillos a un costado de la ruta. Minutos después, se inició el fuego en el lugar, lo que motivó el inmediato aviso a personal municipal, bomberos y carabineros, activando los protocolos de emergencia correspondientes.

Gracias al rápido despliegue de la policía, se logró la detención de un hombre de 50 años, de iniciales J.C.L.S., chileno, con residencia en la ciudad de Santiago, quien fue interceptado en el kilómetro 1 de la ruta E-30-F.

Posteriormente, personal de Carabineros y de Seguridad Pública realizó una inspección en el sitio del suceso, encontrando en el punto de inicio del incendio una cajetilla de cigarrillos parcialmente quemada, la que habría sido dejada en el lugar.

Al respecto, la alcaldesa Claudia Adasme señaló que “es de suma gravedad encontrarnos con situaciones como estas porque indica que hay dolo en la acción de quien fue detenido y por lo tanto, que nuestros vecinos reaccionen de manera tan eficiente en la denuncia, nos ayuda mucho para evitar una catástrofe con consecuencias muy graves”.

Cabe señalar que el procedimiento quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

