Detienen a sujeto que robó un celular a una mujer en pleno centro de Villa Alemana: delincuente portaba un arma cortante

La oportuna intervención del equipo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un sujeto por robo por sorpresa y la recuperación de un teléfono celular, en el sector céntrico de la comuna.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas de este miércoles en el Paseo Latorre con Avenida Valparaíso, donde un niño alertó a inspectores municipales que su madre había sido víctima del robo, entregando características del autor y su dirección de escape.

Con esta información, el equipo municipal inició una persecución a pie por calle Santiago, logrando ubicar al sospechoso, procedimiento al que se sumó Carabineros de la 6ª Comisaría, concretando su detención y recuperando la especie sustraída.

Al respecto, el director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, explicó que “gracias a la información entregada por el niño se pudo iniciar una persecución inmediata, logrando la detención del sujeto junto a Carabineros. Además, el individuo portaba un arma cortante, con la que realizó amenazas, por lo que pasará a control de detención”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay destacó el trabajo en terreno, señalando que “este resultado es fruto del patrullaje constante y la coordinación con Carabineros, lo que nos permite actuar con rapidez frente a los delitos y dar mayor seguridad a nuestros vecinos”.

El detenido, un adulto chileno, pasará a control por robo por sorpresa y amenazas con arma blanca, mientras que la víctima y su hijo fueron trasladados a la unidad policial para el procedimiento correspondiente.

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