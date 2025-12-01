Detienen a sujeto que robó diversas herramientas desde una constructora en La Ligua

Una constructora ubicada frente a un supermercado de La Ligua fue víctima de un robo durante la madrugada de este lunes 1 de diciembre.

Del hecho se percató uno de los trabajadores, quien al llegar al lugar a eso de las 07:30 horas, detectó que desconocidos habían ingresado por el cierre perimetral.

De igual forma, observó que habían sustraído herramientas como serrucho eléctrico, pistola de clavos, galletero y otras, todo avaluado en $300.000.

El principal sospechoso correspondería a un hombre adulto, de unos 60 años, quien frecuenta el sector pidiendo dinero en las afueras del supermercado.

Con estos antecedentes, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de La Ligua, previa coordinación con el Ministerio Público, realizó diligencias tendientes a lograr la ubicación y recuperación de las especies.

Fue así como lograron identificar y fiscalizar al sospechoso quien, al efectuarle un control de identidad y registro de sus vestimentas, lograron ubicar las herramientas al interior de una mochila que portaba, motivo por el cual fue detenido.

El hombre fue trasladado a la unidad policial y, por instrucción del Fiscal de Turno, pasará a control de detención para su respectiva formalización.

