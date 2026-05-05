Detienen a sujeto que habría apuñalado y dado muerte a un hombre en San Antonio

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio detuvieron a un sujeto por su presunta participación en el homicidio de un hombre, quien fue apuñalado en reiteradas ocasiones en el sector de Tejas Verdes, en la localidad de Llolleo.

El trabajo desplegado por los efectivos policiales junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional el pasado 3 de mayo, permitió verificar que el cuerpo de la víctima presentaba al menos tres heridas penetrantes en la región torácica.

En ese sentido, la policía civil informó que las graves lesiones le habrían provocado un shock hipovolémico, lo que finalmente le terminó costando la vida.

De esta manera, tras las evidencias levantadas, la Policía de Investigaciones logró identificar y ubicar al autor material del crimen, quien se encontraba en un domicilio del sector de Llolleo, lugar en el que además fue incautada el arma utilizada en el macabro hecho y las vestimentas que llevaba el sujeto al momento del ilícito.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su audiencia de formalización.

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