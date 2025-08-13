Detienen a sujeto que con un hacha rompió el automóvil de su ex pareja en San Esteban

Un hombre fue detenido luego de causar graves daños al automóvil de su expareja, con quien mantuvo una fuerte discusión en la comuna de San Esteban.

Según consigna Los Andes Online, todo comenzó al interior del domicilio de la víctima, hasta donde llegó su ex conviviente, con quien se trenzó en una fuerte discusión.

El cruce de palabras creció en intensidad, al punto que el individuo decidió tomar un hacha y comenzar a golpear el vehículo de la mujer.

El automóvil marca Chevrolet, modelo Sail, resultó con serios daños.

La víctima llamó a funcionarios de Carabineros, quienes concurrieron al sitio del suceso para detener al hombre que protagonizó la violenta acción.

El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue formalizado por el delito de daños simples en contexto de violencia intrafamiliar.

El detenido accedió a una suspensión condicional del proceso, debiendo fijar domicilio para pagar los daños causados, avaluados en $460.000. También se decretó la prohibición de mantener comunicación y contacto con la víctima por un año.

