Detienen a sujeto que con un cuchillo atacó a joven que vendía zapatillas en Villa Alemana

Un joven de 18 años fue detenido por personal de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana por su responsabilidad en un robo con violencia cometido en las afueras de la estación Las Américas del Metro de Valparaíso.

El capitán Boris Castillo Vega, de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, explicó que "un hombre chileno, de 18 años, fue detenido tras identificado como autor del delito de robo con violencia ocurrido el 9 de octubre en la estación de metro Las Américas".

"La víctima, un joven chileno de 21 años, fue atacado con un arma cortante mientras intentaba vender un par de zapatillas, previa coordinación por redes sociales", agregó el oficial de la policía uniformada villaalemanina.

Cabe hacer presente que gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y la evidencia digital que se pudo levantar en el sitio del suceso, el autor del violento delito fue localizado en su propio domicilio.

Desde su inmueble, en la misma comuna, se le incautaron las zapatillas robadas, las cuales las mantenía oculta en el entretecho del domicilio.

Una vez informado el fiscal de turno respecto de lo ocurrido, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de atención.

