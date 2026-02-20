Detienen a sujeto que con un arma de fuego intimidó y asaltó a menor de edad en sector Gómez Carreño de Viña del Mar

Funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un sujeto que el lunes 5 de enero, portando un arma de fuego, intimidó a una menor de edad para sustraer sus pertenencias en el sector de Gómez Carreño, en la comuna de Viña del Mar.

En el operativo fue recuperado el teléfono de la víctima de 15 años y fue incautada droga.

El subcomisario Martín Márquez Salinas informó que el hombre habría actuado en compañía de otra persona y utilizando un vehículo para su traslado.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia desplegado por la PDI permitió individualizar al autor del delito y dar con su paradero.

De esta manera, el Ministerio Público otorgó a la policía civil dos órdenes de entrada y registro para domicilios ubicados en el sector de Villa Hermosa, desde los cuales fueron incautadas drogas y el teléfono robado a la víctima.

Cabe señalar que el aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y, en su formalización, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

