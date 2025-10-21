Detienen a sujeto por su presunta responsabilidad en homicidio de un hombre en el sector La Laguna de Puchuncaví

Detectives pertenecientes a la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre de 27 años de edad, por su presunta responsabilidad en un homicidio de una persona de 52 años ocurrido el jueves 9 de octubre en el sector La Laguna de la comuna de Puchuncaví.

Tras el trabajo en el sitio del suceso realizado el día del hecho fatal, el jefe de la unidad especializada de la PDI, subprefecto Rodrigo Gallardo indicó en ese momento que "el contexto de este homicidio se da cuando la víctima junto a un amigo transitaba por una pasarela y son abordados por un sujeto desconocido, quien, premunido de un arma cortante, le provoca las lesiones a la víctima”.

De esta manera y luego de un trabajo de análisis criminal desarrollado de manera coordinada con la Fiscalía Local de Quintero, los oficiales de la policía civil mediante empadronamientos, revisión de cámaras y otras técnicas investigativas, recabaron antecedentes que daban cuenta de la participación del imputado en el homicidio, lo que permitió conseguir una orden de detención en su contra.

Por instrucción del Ministerio Público, el aprehendido fue puesto a disposición de la justicia para ser formalizado, instancia en que conocerá las medidas requisitorias que pesarán en su contra.

