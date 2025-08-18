Detienen a sujeto por robo frustrado de vehículo en Viña del Mar: registra 14 aprehensiones por diversos delitos

Carabineros de la Tenencia Recreo en Viña del Mar lograron la detención de un sujeto por robo frustrado de vehículo en Viña del Mar.

Esto, a raíz de un llamado que alertó al personal policial sobre la presencia de individuos intentando sustraer una camioneta estacionada en la vía pública, en calle Bellavista.

Al llegar, los uniformados sorprendieron a dos hombres intentando dar arranque al motor, los que al ver la presencia policial huyeron del lugar, logrando dar alcance a uno de ellos en calle Álvarez altura Von Schroeders, procediendo a su detención.

Al realizar una revisión al vehículo encontrando bajo el volante donde se encuentran los fusibles, un dispositivo tipo “scanner” como también una llave que no correspondía al vehículo, la cual sería usada como llave clonada.

El detenido mantiene un registro de 14 detenciones por los delitos de robo por sorpresa, robo con violencia, receptación, porte de elementos para la comisión de delitos, violación de morada, hurto y porte ilegal de arma de fuego.

Cabe señalar que el fiscal de turno instruyó que el detenido pase a control de detención.

PURANOTICIA