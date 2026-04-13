Detienen a sujeto por robo con violencia en Quintero: tenía orden vigente por drogas

Un hombre fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido cometiendo un robo con violencia en el sector de Loncura, en la comuna de Quintero.

Según la policía, el procedimiento se originó cuando personal de la Subcomisaría de Quintero concurrió a un domicilio del sector tras una denuncia por robo.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a dos sujetos forcejeando, momento en que uno de ellos —la víctima— indicó que el otro individuo le había sustraído especies desde su vivienda.

Ante esta situación, personal de la policía uniformada procedió a la detención inmediata del imputado en el mismo lugar de los hechos.

Además, se informó que el sujeto mantenía una orden de detención vigente por infracción a la Ley 20.000, relacionada con delitos de drogas.

La víctima, en tanto, resultó con lesiones de carácter leve producto del forcejeo.

El detenido quedó a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

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