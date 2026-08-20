Detienen a sujeto por contrabando de cigarrillos en Rapa Nui: incautaron 95 cajetillas

Un procedimiento desarrollado por Carabineros de la 6ª Comisaría de Rapa Nui terminó con la detención de un sujeto por el delito de contrabando; esto, luego de ser sorprendido comercializando cigarrillos que infringían la normativa aduanera.

El hecho quedó al descubierto durante un patrullaje de infantería realizado por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad.

En medio del recorrido, los efectivos ingresaron a un local comercial de la isla, donde detectaron a simple vista la venta de cigarrillos de contrabando.

A raíz de esta situación, el capitán Héctor Gallegos, subcomisario de los servicios de la 6ª Comisaría de Rapa Nui, explicó que el personal de la SIP de Carabineros "procedió a la detención del regente que se encontraba en ese momento, donde se pudo incautar la totalidad de 95 cajetillas de cigarrillos".

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de contrabando por infracción aduanera, mientras Carabineros continúa con el procedimiento establecido para este tipo de hechos.

PURANOTICIA