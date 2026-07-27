Detienen a sujeto con pistola a fogueo y un cuchillo durante fiscalización en Reñaca

Un hombre adulto fue detenido por Carabineros de la Tenencia Reñaca tras ser sorprendido portando una pistola a fogueo y un cuchillo durante una fiscalización realizada en el sector de avenida Borgoño, en Viña del Mar.

Cabe hacer presente que el procedimiento policial se desarrolló cuando personal uniformado controló a un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

En ese contexto, comprobaron que uno de los sujetos mantenía una pistola a fogueo oculta en el cinto de su pantalón, además de un cuchillo entre sus vestimentas.

La teniente Jacqueline Urzúa, jefe de la Tenencia Reñaca, explicó que "se comprobó que el sujeto portaba en el cinto de su pantalón una pistola a fogueo, además de un cuchillo entre sus vestimentas".

De igual forma, detalló que "el detenido mantiene antecedentes policiales, aunque no registra órdenes de detención vigentes y, por instrucción del Ministerio Público pasa a control de detención".

El imputado, quien registra antecedentes policiales, fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención, conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público.

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