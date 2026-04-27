Detienen a sujeto con cuatro órdenes vigentes tras ser sorprendido robando mercadería desde un camión en Valparaíso

En el marco de diligencias investigativas desarrolladas por personal de la Sección OS9 de Valparaíso, un hombre de 42 años fue detenido tras ser sorprendido en flagrancia sustrayendo mercadería desde un camión en pleno sector céntrico de la comuna.

El procedimiento se originó en la intersección de calle Rancagua con Victoria, donde los funcionarios observaron al sujeto extrayendo cajas desde el interior del vehículo de carga, para luego darse a la fuga.

Ante esta situación, el personal especializado inició un seguimiento que permitió interceptarlo en la intersección de avenida Colón con avenida Argentina, donde finalmente fue detenido.

Tras realizar un control preventivo de identidad, se estableció que el individuo mantenía cuatro órdenes de detención vigentes por diversos delitos, entre ellos hurto simple, robo en lugar no habitado y robo en bienes de uso público, emanadas desde los Juzgados de Garantía de Viña del Mar y Valparaíso.

El imputado fue puesto a disposición de tribunales para su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA