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Detienen a sujeto acusado de ofrecer dinero a adolescente de un centro de Valparaíso a cambio de favores de índole sexual

Detienen a sujeto acusado de ofrecer dinero a adolescente de un centro de Valparaíso a cambio de favores de índole sexual

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El hombre de 47 años fue aprehendido por detectives de la Brisex de la PDI Valparaíso por su presunta responsabilidad en el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La investigación estableció que habría contactado a la menor entre 2024 y 2025.

Detienen a sujeto acusado de ofrecer dinero a adolescente de un centro de Valparaíso a cambio de favores de índole sexual
Jueves 8 de octubre de 2026 16:49
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Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Valparaíso detuvieron en Quilpué a un hombre de 47 años, por su presunta responsabilidad en el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En coordinación con la Fiscalía de Valparaíso, el trabajo policial contempló diversas diligencias y técnicas investigativas, permitió reunir antecedentes para acreditar el delito indagado, establecer la ubicación del imputado y concretar su detención.

Así se estableció que entre los años 2024 y 2025, el imputado habría mantenido contacto con una adolescente de 16 años, quien pertenecía a un centro residencial de la comuna de Valparaíso, a quien le ofrecía dinero a cambio de favores sexuales.

En el marco de las diligencias, los detectives de la policía civil realizaron una entrada y registro en un inmueble ubicado en Quilpué, donde incautaron dos teléfonos celulares y un computador de propiedad del individuo aprehendido en el operativo.

Estos dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis posteriores, con el objetivo de obtener nuevos antecedentes que contribuyan al desarrollo de la investigación.

Cabe hacer presente que el detenido será puesto a disposición de la justicia para su respectiva audiencia de formalización de cargos por los delitos indagados.

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