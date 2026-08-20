Detienen a segundo sujeto por receptación de especies robadas a colegio en Villa Alemana

Una investigación de Carabineros permitió detener a un segundo sujeto por el delito de receptación de especies sustraídas desde un colegio de Villa Alemana.

Las diligencias están a cargo de funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, quienes lograron ubicar al imputado en la población Valencia.

En el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del detenido diversas especies que habían sido sustraídas desde el establecimiento educacional, entre ellas instrumentos musicales y amplificadores, las que fueron reconocidas como parte de los bienes denunciados como robados.

La investigación se inició a comienzos de esta semana y ya había permitido, durante el martes, detener a una mujer por el delito de receptación.

En aquella oportunidad, la imputada mantenía en su poder un parlante que también había sido sustraído desde el establecimiento educacional.

Con el procedimiento realizado durante este jueves, Carabineros suma dos personas detenidas y ha logrado recuperar parte de las especies sustraídas, mientras las diligencias continúan para ubicar los bienes restantes y establecer la eventual participación de otras personas en los hechos.

El segundo detenido mantiene antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y amenazas, quedando los antecedentes del procedimiento a disposición del Ministerio Público.

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