Detienen a segundo presunto involucrado en homicidio de escolar en Viña: adolescente de 15 años será formalizado este martes

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un segundo presunto implicado en el homicidio del joven de 16 años ocurrido el jueves 16. frente al Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, donde la víctima era un estudiante del establecimiento.

El menor de 15 años, chileno y sin antecedentes penales, fue capturado en el cerro Bellavista de Valparaíso.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI detalló que su detención se produjo por su responsabilidad en un homicidio con arma cortante que cobró la vida de un estudiante de 16 años de edad, el pasado 16 de octubre, en el sector céntrico de la ciudad de Viña del Mar".

Complementó que "tras diversas diligencias de investigación y análisis criminal, y un efectivo trabajo en el sitio del suceso, logró identificar al segundo imputado involucrado en los hechos”.

"Es por ello que la Fiscalía Local de Viña del Mar, hoy en horas de la tarde, gestionó la orden de detención en su contra, la que se materializó en Cerro Bellavista, de la ciudad puerto", agregó el prefecto.

El menor de edad será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar a primera hora de la mañana de este martes. Allí se llevará a cabo su control de detención y posterior formalización.

Cabe señalar que se trata del segundo detenido por el crimen del estudiante de 16 años. La semana pasada se arrestó a un sujeto de 18 años, quien quedó en prisión preventiva.

