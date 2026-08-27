Detienen a profesor acusado de sustraer tablets y proyector desde colegio en San Felipe

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Felipe detuvieron a un hombre chileno y mayor de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de receptación, luego de establecer su vinculación con la sustracción reiterada de diversas especies tecnológicas desde un colegio de la comuna.

La diligencia se originó a partir de una denuncia, que permitió a la Policía de Investigaciones realizar diversas diligencias que permitieron establecer la identidad y ubicación del imputado, concretando posteriormente su aprehensión.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, el detenido se desempeñaba como docente en un colegio de San Felipe y habría sustraído de manera reiterada dispositivos tecnológicos, entre ellos tablets marca Samsung y un proyector Epson, con la finalidad de reducirlos posteriormente en el comercio informal.

Cabe hacer presente que durante el procedimiento de la Bicrim de San Felipe fueron recuperadas las especies, cuyo avalúo total asciende aproximadamente a $3 millones, las que fueron entregadas a su propietario, mientras que el imputado fue puesto a disposición de la justicia, instancia en que quedó apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de las citaciones correspondientes.

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