Detienen a presunto autor del homicidio de un hombre en las inmediaciones de la Feria Caupolicán en Viña del Mar

Oficiales de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron al presunto autor del homicidio con arma de fuego, perpetrado el sábado 16 de agosto en las inmediaciones de la Feria Caupolicán, en la comuna de Viña del Mar, donde resultó fallecido un hombre de 27 años de edad.

Según lo señalado por el jefe de esta unidad especializada, subprefecto Rodrigo Gallardo, la aprehensión se materializó en un sector rural de la comuna de Paine, en la región Metropolitana, donde tras el trabajo investigativo coordinado con el equipo ECO de la Fiscalía de Valparaíso, los detectives lograron las medidas introducidas para lograr la detención del imputado.

Cabe señalar, que el sujeto corresponde a un ciudadano chileno de 32 años, que mantenía antecedentes policiales, quien fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, para efectuar la formalización de cargos y se establecerán las medidas cautelares en su contra.

PURANOTICIA