Detienen a pasajero de bus en Nogales con casi 15 kilos de marihuana en su equipaje

A raíz de la intensificación del control y la fiscalización vehicular en la comuna de Nogales, carabineros de la Tenencia Carreteras Hijuelas detectaron casi 15 kilos de droga al interior de un bus interregional.

En la ruta 5 Norte, el control al bus de recorrido Antogafasta-Santiago, detectó un fuerte olor característico a marihuana que emanaba desde el maletero.

Al revisar, el personal policial detectó que en una maleta se hallaba una gran cantidad de cannabis sativa y, tras identificar al propietario, un hombre de 28 años con antecedentes policiales, fue conducido hasta la unidad policial para seguir el procedimiento de rigor.

La droga pesó un total de 14 kilos 945 gramos, según fue corroborado por personal especializado del OS7, deteniéndose al imputado bajo la ley 20 mil de drogas.

El fiscal de turno instruyó, además, que pase a control de detención.

PURANOTICIA