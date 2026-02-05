Detienen a pareja que se dedicaba a la comercialización de drogas en los balnearios La Ballena, Pichicuy y Los Molles en La Ligua

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) La Ligua, en el marco de la "Operación Vencedores", detuvieron a un hombre de 20 años y a una mujer de 18, quienes se dedicaban a la comercialización de drogas en los balnearios de La Ballena, Pichicuy y Los Molles.

Según lo informado por la PDI, la pareja aprovechaba la alta afluencia de turistas en la zona, producto del período estival, para captar compradores —principalmente jóvenes— a quienes vendían diversos tipos de sustancias ilícitas.

Tras la aprehensión, los efectivos de la policía civil llegaron hasta un domicilio ubicado en el sector de las parcelas de Huaquén, donde incautaron 16 gramos de clorhidrato de cocaína, 120 gramos de cannabis sativa, un vehículo, un cuchillo, munición de guerra y otras especies utilizadas para la dosificación de estupefacientes.

Por instrucción del fiscal de turno, la pareja quedó a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para ser formalizada por los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte de arma cortante y/o punzante, e infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

