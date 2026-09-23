Detienen a mujer que viajaba desde Santiago hasta Rapa Nui trasladando drogas ocultas en su equipaje y vestimentas

En el marco de una investigación conjunta con la Fiscalía Local, detectives del equipo MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Isla de Pascua de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a una mujer de 34 de nacionalidad chilena por infracción a la Ley 20 mil.

El subprefecto y jefe de esta unidad de la PDI, Jaime Quiñones, señaló que, “el resultado fue posible gracias al trabajo investigativo y al análisis criminal realizado por los oficiales, quienes lograron establecer que la imputada realizaba viajes desde el continente, específicamente desde la ciudad de Santiago, hasta Rapa Nui trasladando drogas ocultas entre su equipaje y vestimentas, a fin de evitar la detección de la misma”.

En este operativo, se concretó la incautación de un paquete con una sustancia compacta color blanco en su interior, la cual al ser sometida a la prueba de campo respectiva arrojó resultado positivo para la presencia de clorhidrato de cocaína, correspondiente a cerca de 500 gramos, cuyas dosis comercializadas en el mercado informal, superaría los 50 millones de pesos.

La imputada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía para ser formalizada, instancia en que se conocerán las medidas cautelares que pesarán en su contra, por otra parte, la policía civil continua con las diligencias tendientes a establecer si existen más personas involucradas en el ilícito investigado.

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