Detienen a mujer que traficaba drogas en Olmué: mantenía municiones y pirotecnia

Una mujer de 43 años fue detenida por detectives de la Bicrim de Limache por infracción a la Ley de Drogas y de Armas, luego de detectar que se dedicaba a la comercialización de sustancias ilícitas en la comuna de Olmué.

En un trabajo coordinado con el Ministerio Público, se efectuaron diversas diligencias investigativas basadas en el análisis criminal e inteligencia policial, logrando establecer que la mujer se dedicaba a la venta de drogas entre consumidores del sector.

Ante esto, se gestionó la orden judicial de entrada y registro para su domicilio, ubicado en el sector Lo Narváez, lugar donde fue aprehendida.

En dicho lugar se incautaron 85,83 gramos de clorhidrato de cocaína, 127 dosis de cocaína base, municiones, fuegos artificiales, un vehículo y dinero en efectivo.

La mujer, quien mantenía antecedentes policiales por tráfico en pequeñas cantidades, fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Limache para su respectiva audiencia control de detención y posterior formalización, junto a los medios de prueba obtenidos en la investigación, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA