Detienen a mujer que portaba pistola robada y municiones en la vía pública de Quillota

Una mujer fue detenida en la comuna de Quillota luego de ser sorprendida portando un arma de fuego en la vía pública.

Todo comenzó con una denuncia a Carabineros de la 4ª Comisaría, quienes fueron alertados que en calle Las Heras esta mujer efectuaba disparos.

Frente a elo, el personal policial se trasladó al lugar, logrando identificar a la denunciada con las caracteristicas otorgadas por testigos.

Así es como lograron detectar que mantenía un arma de fuego, tipo pistola, con 12 municiones calibre 9mm, oculta entre sus vestimentas.

Pero eso no es todo, pues también se confirmó que el arma de fuego que portaba mantenía encargo vigente desde diciembre del 2025.

Cabe hacer presente que la mujer detenida, mayor de edad y con diversos antecedentes penales, fue puesta a disposición de la justicia.

PURANOTICIA