Detienen a mujer que junto a otras tres personas participó en secuestro ocurrido en San Antonio el 2023

Detectives pertenecientes a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a una mujer identificada con las iniciales G.C.G., por su participación en un secuestro ocurrido en junio de 2023 en la comuna.

Según lo informado por la PDI, en la oportunidad, la imputada junto a tres personas más abordaron a una mujer de 39 años de edad en la intersección de las calles Ginebra con los Laureles, instancia en que la obligaron a subir a un automóvil para golpearla y posteriormente abandonarla en el sector de San Juan.

De esta manera, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por la policía civil, permitió conseguir una orden de entrada y registro para un inmueble ubicado en el pasaje Jason de San Antonio, lugar en que los detectives aprehendieron a la antisocial y además incautaron droga y dos armas de fuego.

Cabe destacar, que, en estas indagatorias, la PDI ya había detenido a dos sujetos más previamente, mientras que un tercer involucrado en estos hechos fue víctima de un asesinato, hecho esclarecido por la Brigada de Homicidios, por lo que la mujer era la última persona que faltaba para dar por cerrada la investigación.

Por instrucción del Ministerio Público, la imputada quedó a disposición de la justicia para ser formalizada.

PURANOTICIA