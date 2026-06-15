Detienen a mujer que escapó tras atropellar y causar la muerte de un hombre en Valparaíso

La mujer sindicada como responsable de un atropello fatal ocurrido durante el fin de semana en la Av. Errázuriz de Valparaíso fue detenida por Carabineros y será puesta a disposición del Juzgado de Garantía para el respectivo control de detención.

La captura se concretó durante la mañana de este lunes 15, luego de una serie de diligencias desarrolladas por personal policial para establecer su paradero.

La imputada era intensamente buscada, tras verse involucrada en un accidente de tránsito que terminó con la muerte de un hombre adulto.

El hecho se registró en avenida Errázuriz, frente a calle Gómez Carreño, donde la víctima fue impactada por un vehículo. Tras el atropello, el afectado fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos van Buren, recinto donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la conductora abandonó el lugar luego del accidente sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a las autoridades, lo que motivó un amplio operativo para identificarla y ubicarla.

Las diligencias permitieron, además, encontrar el vehículo presuntamente involucrado en la comuna de Viña del Mar, avance que resultó clave para el desarrollo de la investigación encabezada por la Fiscalía local de Valparaíso.

Con la detención ya concretada, la mujer deberá enfrentar la audiencia de formalización, instancia en la que el Ministerio Público comunicará los delitos que le atribuye y las medidas cautelares que solicitará mientras se desarrolla la investigación.

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