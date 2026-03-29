Detienen a mujer por amenazar de muerte al Alcalde de Algarrobo

En medio de las celebraciones de la Fiesta Costumbrista de San José, una mujer fue arrestada por personal policial tras haber intimidado de muerte al jefe comunal de Algarrobo, Marcos González. El suceso tuvo lugar en la Medialuna San José, ubicada en el sector del Litoral de los Poetas, mientras se desarrollaba la jornada festiva ante una importante concurrencia de público.

La intervención de las autoridades se produjo de forma inmediata dentro del mismo recinto. Según explicó el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, el arresto se concretó justo cuando la sospechosa intentaba retirarse del lugar. Al respecto, el persecutor detalló que “durante una fiesta costumbrista en la Medialuna de San José de Algarrobo, una mujer amenazó de muerte al alcalde de dicho lugar. La imputada fue detenida al momento que abandonaba el recinto”.

Tras el altercado, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar la integridad de la autoridad municipal. Gallardo precisó que “al alcalde se le acogió la denuncia y se le dieron medidas de protección. La imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su control su detención”. Se espera que la audiencia de control de detención se lleve a cabo durante el transcurso de este día, instancia donde se definirán las medidas cautelares pertinentes.

El episodio causó sorpresa y preocupación entre los asistentes y organizadores, dado que se trataba de una actividad abierta a la comunidad con un alto flujo de personas. El procedimiento permitió que el evento continuara bajo resguardo tras la denuncia formalizada por el alcalde González.

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